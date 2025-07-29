Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Araçta yapılan aramalarda 7 bin 194 sentetik hap ele geçirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ayvalık'a sentetik hap getireceklerini tespit ettikleri, bir süredir takip edilen 3 şüphelinin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.
Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda, aracın gizli bölmelerinden 7 bin 194 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.A, T.K. ve M.K. sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel