Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 18.44 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada satışa hazır 6 parça halinde 18.44 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu satışında kullanılan bir hassas terazi ile 5 sentetik ecza ele geçirdi.
Araçta bulunan A.K. (32) ile Ö.Ş. (24) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel