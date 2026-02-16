Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 10 ARJ 815 ve 10 AFY 148 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerdeki 5 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ayvalık Devlet hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel