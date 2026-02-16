Haberler

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
