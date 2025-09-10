Haberler

Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

B.E. idaresindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet, Sarımsaklı Kavşağı'nda M.K. yönetimindeki 10 KM 572 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü B.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta sıkışan Ş.T. ile otomobil sürücüsü M.K, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
