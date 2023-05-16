Ayvalık'ta otomobil bariyerlere ve yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Cunda Adası istikametinden ilçe merkezine seyreden V.G. idaresindeki 35 BDY 381 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ve yol kenarında yürüyen Afganistan uyruklu 15 yaşındaki A.A'ya çarptı.
Kazada, sürücü V.G. ile aracın çarptığı çocuk yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel