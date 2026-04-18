Ayvalık sahilinde Akdeniz foku görüntülendi

BALIKESİR ilinin Ayvalık ilçesinde, nesli tehlike altındaki Akdeniz foku sahil kıyısında görüntülendi.

Ayvalık ilçesinde sahil kenarında oturan vatandaşlar, denizde bir fok olduğunu fark etti. Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre bölgede kalan fok, daha sonra derinlere dalarak gözden kayboldu. Vatandaşlardan Özgün Özdemir, "Birçok kere gidip geldi, yaklaşık 10 dakika boyunca izleme şansımız oldu. İlk kez bu kadar yakından bir fok görüyorum. Gerçekten büyüleyici bir andı" dedi.

