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Ayvalık'ta kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

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Ayvalık'ta kuvvetli sağanak yağış etkili oldu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oldu.

Ayvalık'ta kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oldu.

Ayvalık'ta; Meteorolojiye göre metrekare başına 25-50 metreküp su düşen kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

İlçe merkezinde 06 mevkiinde bir cadde ile bazı sokakların sular altında kaldığı Ayvalık'ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış Atatürk Caddesi üzerindeki Eski Garaj yanındaki 15 Eylül İlkokulu'nun da bulunduğu Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Caddesi'ni adeta göle çevirdi.

Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yaya geçişlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücüleri zorladı.

150 Evler Mahallesi'nde bir apartmanın kazan dairesini su basarken, ilçenin bazı bölgelerinde bodrum katlarındaki evlerin su baskını tehlikesi atlattığı öğrenildi.

Yağış sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler tıkanan yağmur suyu mazgallarını açabilmek için uzun süre ter döktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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