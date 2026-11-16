Ayvalık'ta kontrolden çıkan minibüs denize uçtu, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ayvalık'ta kontrolden çıkan minibüs denize uçtu, yaralılar hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık-Sarımsaklı seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü kalp krizi geçirince minibüs denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular, çevredekiler ve Deniz Polisi'nin yardımıyla minibüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.