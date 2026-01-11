Haberler

Ayvalık'ta sağanak ve fırtına sonrası gökkuşağı

Ayvalık'ta sağanak ve fırtına sonrası gökkuşağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, bölge sakinlerine güzel bir manzara sunarak kaydedildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından bugün çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Ayvalık'ta dün, saat 22.30'da başlayan sağanak yağışla birlikte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir saat süren sağanak yağışın ardından gece boyu süren fırtına tekne sahipleri ve denizcilere zor anlar yaşattı. Denizciler, sabah kadar kıyıda teknelerinin zarar görmemesi için nöbet tuttu. Zorlu gecenin ardından Ayvalık, pazar sabahına gökkuşağıyla uyandı. Gökkuşağının sunduğu görsel manzara pek çok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü