Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha kazanarak yenden Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Recep Tayyip Erdoğan için Cuma namazının ardından mevlit ve pilav-ayran hayrı yapıldı.

Ayvalık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için mevlit ve pilav hayrı yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha kazanarak yenden Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Recep Tayyip Erdoğan için Cuma namazının ardından mevlit ve pilav-ayran hayrı yapıldı.

Ayvalık'ın sevilen simalarından Akile Nurten Salan tarafından yaptırılan hayır etkinliğinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın akrabası olduğu öğrenilen Hamdi Gür, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, AK Partili kadınlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Ayvalık Merkez Saatli Camii'nde okutulan mevlit ve cami avlusunda yapılan pilav-ayran hayrı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlatan Akile Nurten Salan, "Bugün burada Cumhurbaşkanımızın seçimleri bir kez daha kazanarak görevine devam etmesinin sevinci nedeniyle hayır düzenledim. O'nu çok seviyorum. Allah O'nu başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin" dedi.

Hayır etkinliğine katılan AK Parti Ayvalık İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Neşe Albayrak, "Bugün burada bulunmaktan çok mutluyuz. Akile ablamızın heyecanına bizde ortak olduk. Vatandaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı gerçekten yürekten çok seviyorlar. Biz de Akile ablamızı bugün burada yalnız bırakmadık. Sağolsun, Varolsun" dedi.

Albayrak; Balıkesir'in AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gönderdiği içinde kahve fincanları ve bir adet Türk Bayrağı'nın bulunduğu hediye çantayı gazetecilerin önünde Akile Nurten Salan'a teslim etti.

Etkinliğe katılan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür de, "Akile Nurten Salan ablamız sağolsun seçimlerde Cumhurbaşkanımızın seçimleri kazanması halinde böyle bir mevlid okutmayı dilemiş. Bugün de bunu gerçekleştiriyor. Allah kabul etsin. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mevlid ve hayır etkinliğine katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın akrabası olduğu öğrenilen Hamdi Gür ise, "Tayyip Erdoğan bu güzel ülkemizin bir gerçeği. Aslında Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi kazanmasıyla, Tayyip Erdoğan kazanmadı. Türkiye kazandı. Türkiye'nin istiklali kazandı. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar kazandı. Biz bunu gittiğimiz her yerde halka deklare ede ede anlatıyoruz. Bunun için il il, ilçe ilçe geziyoruz. Bugün ülkemizin istiklali için Tayyip Erdoğan vazgeçilmez bir gerçektir. Bu millet bunu da kendisine verdi. Bu yüzden de milletimize teşekkür ediyoruz. Oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.