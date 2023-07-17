Ayvalık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Valiliği, Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangınına hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmaları kısa sürede tamamlandı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saat 22.30 başlayan orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayvalık ilçemizde Cennet Tepesi Mevkiinde saat 22.30 sularında başlayan örtü yangınına yapılan hızlı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 21 arazözün görev aldığı söndürme çalışmaları kısa sürede olumlu sonuçlanmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, -