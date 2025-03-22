Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesi İftar Programı Düzenledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Programda çocuklar için çeşitli etkinlikleri, Hacivat ve Karagöz ile semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri sunuldu.???????