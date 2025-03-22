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Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesi İftar Programı Düzenledi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı. Programda çocuklar için etkinlikler, Hacivat ve Karagöz gösterileri ve tasavvuf müziği dinletileri yer aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Programda çocuklar için çeşitli etkinlikleri, Hacivat ve Karagöz ile semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri sunuldu.???????

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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