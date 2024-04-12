Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-115" gönderildi.

Ege Denizi'nde hareket halindeki lastik bota ulaşan ekipler, 17'si çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Midilli Adası Cunda Adası Yunanistan Balıkesir Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title