Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, 37 düzensiz göçmen ve 6 insan kaçakçısı yakalandı. Operasyonda, kaçakçılara ait araçlarda yakıt tankı, bot ekipmanları ve para ele geçirildi. Kaçakçılar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Cunda Adası girişinde 37 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

İnsan kaçakçılarına ait araçlarda yapılan aramalarda lastik bot, motor, içi benzin dolu yakıt tankı, 3 akü, 5 bot şişirme pompası, 2 bot küreği, botlarda kullanılan 9 zemin tahtası, 134 bin 350 lira ile 2 bin 100 dolar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 insan kaçakçısı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

37 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
