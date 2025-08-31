Ayvalık'ta 120 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 120 litre etil alkol ele geçirildi. K.B.Ö. ve S.G. isimli zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 120 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki ayrı operasyonda toplam 120 litre etil alkol ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan K.B.Ö. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

