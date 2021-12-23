Ayvalık Belediye Başkanı, doğalgaza kavuşulduğunun müjdesini verdi

Ayvalık'a doğalgaz getirilmesi konusunda yoğun mesai harcayan

20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen vatandaş bilgilendirme toplantısının ardından önemli bir adım daha atıldı. Kamulaştırma ihalesinin 1 Aralık'ta yapıldığı ve değerleme aşamasında olduğu belirtilen süreçte 365 gün sonra Ayvalık'ın belirli noktalarına doğalgaz verilmeye başlanacağının müjdesi yinelendi.

20 Aralık Pazartesi günü Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 100'ün üzerinde taşınmazın sahibi vatandaşla bir araya gelen BOTAŞ yetkilileri arazi sahiplerini bilgilendirerek anlaşmalar yapıldı. Burhaniye sınırları içerisinden Ayvalık'a ulaşacak olan iletim hattı üzerinde bulunan zeytin ağaçları kaldırılıp pist açılacak ve ana hattın boru döşemelerine başlanacak.

Kaldırılması planlanan zeytin ağaçlarını tekrar doğal yaşama kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Ergin; "Her güzelliğin, bir zorluğunun da olduğunun farkındayız. Zeytin Ayvalık'ımızın en önemli değerlerinden biri. Sökülen her ağacı bir an önce tekrar toprakla buluşturmak için canla başla çalışacağız. Belli bir süre içerisinde tarla sahipleri de kendi arazilerindeki ağaçları alıp değerlendirebilecekler. Üreticilerimize de yardımcı olarak, zararın en aza indirilmesi için çalışacağız. Biz her ağaca gözümüz gibi bakıp, Ayvalık'ı daha da fazla yeşillendirmeyi hedefliyoruz. Daha önce Küçükköy kavşağı mevkiinde taşıyıp ektiğimiz asırlık ağaçlar gibi bu ağaçlarımızı da farklı noktalarda güzel ve yeşil bir Ayvalık için değerlendireceğiz" dedi.

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