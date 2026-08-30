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Ayvalık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kırmızı Beyaza Büründü

Ayvalık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kırmızı Beyaza Büründü
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ayvalık'ın cadde, bulvar ve meydanları ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk'ün aziz hatırasıyla donatıldı. İlçe sakinleri de balkon ve camlarını bayraklarla süsleyerek bu büyük zaferin coşkusunu paylaştı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın cadde, bulvar ve meydanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ay yıldızlı bayrak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasıyla donatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ayvalık'ın dört bir yanı kırmızı beyaza bürünürken; ilçe sakinleri de balkon ve camlarını bayraklarla süsleyerek bu büyük zaferin coşkusunu paylaştı.

Kaynak: ANKA
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