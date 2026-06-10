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Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen traktörün sürücüsü İsmail Türker hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen traktörün sürücüsü İsmail Türker hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Misvak köyü girişinde meydana geldi. Hayvan yemi almak için Ayvacık ilçesinden Misvak köyüne giden İsmail Türker'in kontrolünü yitirdiği 45 UN 740 plakalı traktör, yol kenarındaki araziye devrildi. Türker ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Türker, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Türker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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