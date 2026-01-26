Haberler

Çanakkale'de taksiciler göçmen kaçakçılığı konusunda bilgilendirildi

Çanakkale'de taksiciler göçmen kaçakçılığı konusunda bilgilendirildi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, taksicilere göçmen kaçakçılığına yönelik bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri taksicilere, göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Küçükkuyu otogarlarında Taksiciler Esnaf Odasına kayıtlı taksi şoförlerine yönelik toplantı düzenledi.

Jandarma ekipleri toplantıda, taksi şoförlerine göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verirken, yabancı uyrukluların araçlara alınması konusunda dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
