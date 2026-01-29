Haberler

Çanakkale'de Sağanak Yağış Tarım Arazielerini Sular Altında Bıraktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından yaşanan yağışlar, ulaşımda da aksamalara yol açtı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. İlçede sürücüler, araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla taşan dere ve çay suları nedeniyle yollarda su baskınları da meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
