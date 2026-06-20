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Çanakkale'de makilikte yangın

Çanakkale'de makilikte yangın
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve alevlere müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ayvacık ilçesindeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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