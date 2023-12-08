Ayvacık'ta lastik botlarda 67 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 kaçak göçmen, yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'TCSG-8' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'TCSG-8' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.