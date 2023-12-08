Haberler ›› Güncel ›› Ayvacık'ta lastik botlarda 67 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık'ta lastik botlarda 67 kaçak göçmen yakalandı

8 Aralık 2023 10:59 Son Güncelleme: 11:01 Abone Ol

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 kaçak göçmen, yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'TCSG-8' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.