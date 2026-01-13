Ayvacık'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede, belediye ekipleri yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcıyor.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel