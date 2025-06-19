Ayvacık'ta Biçerdöver Kontrolleri ve Anız Yangınları Uyarısı

Ayvacık'ta Biçerdöver Kontrolleri ve Anız Yangınları Uyarısı
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Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlükleri, bölgede biçerdöver kontrolleri gerçekleştirerek anız yangınları konusunda bilgilendirme yaptı. Anız yakmanın doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlar vurgulandı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce bölgede biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Yapılan denetimlerde biçerdöver kullanımıyla beraber çıkabilecek anız yangınları hususunda bilgilendirme de yapıldı.

Toprak yapısına ve çevreye ciddi zararlar veren anız yakmanın, hem doğaya hem de insan sağlığına büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Ekipler, biçerdöver operatörlerinin operatör belgesini kontrol etti, yangın tüplerinin olup olmadığını da denetledi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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