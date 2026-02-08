Haberler

Çanakkale'de amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde amatör balıkçılar Ozan Ölmez ve Aykut Bayram'ın oltasına yavru bir köpekbalığı takıldı. Şaşkınlıkla karşılaştıkları bu olay sonrasında köpekbalığını tekrar denize saldılar.

Ayvacık ilçesinin Assos sahilinde Ozan Ölmez ve Aykut Bayram kıyı balık tutmak için oltasını denize bıraktı. Oltasındaki harekete geçtiğini gören Aykut Bayram oltasını çektiğinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bayram'ın 'levrek' olduğunu düşünerek çektiğini söylediği balık, köpekbalığı çıktı. Oltasına takılan bölgede nadir görülen bir yavru köpek balığı olduğunu gören Bayram, oltadan çıkardığı köpekbalığını kürek yardımıyla yeniden denize bıraktı. Aykut Bayram ve arkadaşı Ozan Ölmez yaşadıkları şaşkınlığı ve o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Haber İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
