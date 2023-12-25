Ayvacık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada 31 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sabaha karşı Ayvacık ilçesi sahil kesiminde Arıklı köyü Assos Sahil yolunda kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda durdurulan 22 ACY 710 plakalı kamyonet kasasından 14'ü erkek, 7'si kadın, 5'i erkek çocuk ve 5'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli M.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, yakalanan 31 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.