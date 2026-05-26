Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

"TCSG-6" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.