Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
"TCSG-6" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay