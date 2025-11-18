Haberler

Ayvacık'ta 1500 Fıstık Çamı Fidanı Dikildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu. Kaymakam Mustafa Karali, fidanların uzun ömürlü olmasını diledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

İlçenin Ümmühan Mahallesi Sarıçayır mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte ilk fidanı toprakla buluşturan Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, dikilen fidanların uzun ömürlü olmasını dileyerek ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl ise ilçede 1500 adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Düzenlenen programa Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
