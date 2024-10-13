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Aytekin Polatel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel, 237 oy alarak 4'üncü kez başkanlık görevine seçildi. Genel kurulda denetim raporları onaylandı ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin başkanlığına Aytekin Polatel tekrar seçildi.

Derneğin 13'ncü Olağan Genel Kurulu, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel kurulda, faaliyet ve denetim kurulu raporları ile geçmiş yönetim faaliyetleri oy birliği ile kabul edildi.

Toplam 400 üyenin oy kullandığı seçimlerde, Anadolu Ajansı (AA) Haber Kameramanı İbrahim Kördemirci ve Derneğin mevcut Başkanı Aytekin Polatel aday olarak yer aldı.

Aytekin Polatel, 237 oy alarak 4'üncü kez başkan seçilirken, İbrahim Kördemirci 159 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Polatel Başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde Muhammet Kılınç, Erhan Hoşgör, Mustafa Soybaş, Ahmet Yukuş, Ahmet Akpolat, Ümit Yalman, Mustafa Kara, Sipan Turgut, Hakan Dündar, Gazi Taş, Alican Ocak, Gökhan Bektaş, Haluk Yavuzhan, Selçuk Özkan isimleri yer aldı.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından Polatel ve Kördemirci birlikte fotoğraf çektirdi.

Polatel, burada, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adil ve demokratik yarış içinde geçen seçimlere katılan başta tüm dernek üyelerimize teşekkür ederim. Yola çıkacak herkese iyi yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, seçime katılan tüm kameramanlar sahneye çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

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