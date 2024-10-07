Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi için anma etkinlikleri düzenlendi. Filistin İçin Öğrenci Dayanışması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi'ne sembolik olarak Ayşenur'un adını verirken, Uluslararası Af Örgütü eylemcileri ise yine sembolik Ayşenur Ezgi Eygi tabelasını bir sokağa astı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına gerekçe yaptığı 7 Ekim 'Aksa Tufanı' saldırısının yıldönümünde, İstanbul'da bazı etkinlikler yapıldı. Etkinlikler sırasında 6 Eylül'de Batı Şeria'da katıldığı bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-ABD vatandaşı, insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi de unutulmadı.

Filistin İçin Öğrenci Dayanışması'ndan bir grup, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi'ne yürüyerek kütüphaneye sembolik olarak Ayşenur Ezgi'nin adını verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin halkıyla gerçek dayanışmayı öreceğiz"

"Bundan sonra bu kütüphanenin adı Ayşenur Ezgi Eygi kütüphanesidir. Bizler okulumuzda İsrail ile harhangi bir işbirliğine izin vermeyeceğiz. Bizler hamaset karşısında Filistin halkıyla gerçek dayanışmayı öreceğiz. Kütüphanemizin adını okul yönetimi tanımak zorunda kalacak. Bugün Batı Şeria'da birkaç hafta önce katledilen enternasyonel mücadeleci, Ayşenur'un adını verdik bu kütüphaneye. Bu kütüphane, bundan sonra Ayşenur Ezgi Eygi kütüphanesidir. Bu kütüphane, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Filistin halkıyla dayanışma noktasıdır."

"Denizlerin, Mahirlerin, Ayşenur Ezgilerin yolundayız"

Filistin için Öğrenci Dayanışması daha sonra üniversitenin Beyazıt girişinde bir açıklama yaptı. Basın açıklamasını okuyan Onur Yoldaş Mete, Ayşenur Ezgi Eygi'nin tam da bu intifadanın geliştiği ortamda yüzünü direniş topraklarına döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Irkçılığa, cinsiyetçiliğe ve kapitalizme karşı lise çağlarından beri aktif bir şekilde mücadele yürütmüş bir genç kadın olarak, Batı Şeria'da işgale karşı Filistinli sivillerin protestolarına destek olmak, dayanışma göstermek için gitti. Gidişinin üzerinden henüz beş gün geçmişken, İsrail işgal askerleri tarafından Filistin halkının safında yer aldığı için katledildi. Dayanışmak için gittiği Filistin halkının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı. Ayşenur Ezgi, yaşamı ve ölümüyle, gençliğe Filistin halkının yanında saf tutma çağrısı oldu. Bizler bu çağrıya cevap veriyoruz, bizler bu çağrıyı büyütüyoruz. Emperyalist çıkarlar için Ortadoğu'nun kan gölüne çevrilmesine, bölgesel savaş tehdidine karşı, Denizlerin, Sinanların, Mahirlerin, Ayşenur Ezgilerin açtığı yoldan, İsrail'i boykot mücadelesini yükseltiyoruz..."

Ayşenur'un sembolik tabelasını sokağa astılar

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi de İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı. Gazze'deki sivillere yönelik katliama dur demek ve Eygi'yi anmak için İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Eylemciler, Ayşenur'un adının yazılı olduğu sembolik bir sokak tabelasını asarak onun insan hakları mücadelesini anımsattı, daha fazla vakit kaybetmeden, ölüm ve yıkımları sona erdirmek için herkesi ateşkes çağrısı için ses yükseltmeye davet etti.

Bir başka grup intikam yemini etti

İstanbul Üniversitesi önünde bir başka grup da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Protestoda yapılan basın açıklamasında, "Bizler bu onurlu ve şerefli günde, evlatlarımızdan torunlarımıza kadar uzanacak bu destansı cihadın yıldönümünde buradan, Beyazıt'tan dünyanın her yarindeki direnen kardeşlerimize sesleniyor ve diyoruz ki; yanınızdayız, kanımız, canlarımız, mallarımız ve bütün varlığımız zulme karşı duran yer yüzünün bütün onurlu direnişçilerine feda olsun. Buradan dünyanın her yerindeki zalimlere sesleniyoruz; Korkun ve saklanın! Sizleri saklayacak tek bir ağaç, tek bir kavuk bulamayacağınız o dehşetli gün yaklaşmakta..." denildi. Açıklamanın sonunda ise intikam yemini edildi.