Aysel'i bıçaklayan sanığa 9 yıl hapis istemi

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip, çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Feyzo Duran (25) hakkında savcı, 'canavarca hisle, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' suçundan...

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip, çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Feyzo Duran (25) hakkında savcı, 'canavarca hisle, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

Çamlık Mahallesi'nde geçen yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahla birilkte yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip, çok sayıda bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan ise mütalaanın göz önüne alınarak, müvekkilinin yattığı sürenin de değerlendirilerek tahliyesini ve esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul edip, duruşmayı erteledi.