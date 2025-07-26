Ayşegül Konakçı'nın '10 Miras' Sergisi Galeri Eyüpsultan'da Açıldı

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, Galeri Eyüpsultan'da açıldı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sergide, hüsnühattan ebruya, tezhipten minyatüre, camdan seramiğe birçok eserin yanı sıra geleneksel Eyüpsultan oyuncaklarının seramik uyarlamalarına yer veriliyor.

Sergide eserleri yer alan öğrenciler arasında Betül Kurt, Betül Yalçınkaya, Binnur Yaman, Buket Oğul, Büşra Kaya, Büşra Turanoğlu, Büşra Yiğit, Dilek Aslı, Elif Yılmaz, Esra Ay Yağız, Fatma Esra Öner, Füjen Puhaloğlu, Gözde Boz Efe, Habibe Ayşenur Sakal, Hafsa Sena Kaplanoğlu, Hatice Kaplanoğlu, Hatice Kübra Bulat, Kadriye Aycan Temiz, Merve Yıldız, Naciye Yavuz, Neslihan Gültaşlar, Reyhan Sahra Akçay, Sarenur Tokatlıoğlu, Semra Karal, Sena Atik, Serpil Kurucan, Suna Aksu, Zeynep Bilkay ve Züleyha Kevser Sakal bulunuyor.