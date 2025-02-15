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Ayşe Taç, Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü'nü Aldı

Ayşe Taç, Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü'nü Aldı
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Antalya Kadın Müzesi tarafından düzenlenen törende, halı dokumacısı Ayşe Taç 'Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü. Vali Hulusi Şahin, ödülün kadınların temsili açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü"ne halı dokumacısı Ayşe Taç layık görüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen törende, ATAV'ın kent için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Yılın kadını ödülünün de çok değerli olduğunu dile getiren Şahin, "ATAV'ın hizmetlerinin en güzeli, yılın kadını ödülünü Jale İnan'ın adına Antalya'da kurumsallaştırmak ve bunu her yıl bir kadına, tüm kadınlarımızı temsilen vermek. Dolayısıyla çok değerli olduğunu düşünüyorum. Antalya Kadın Müzesi bir sanal müze, çok yenilikçi ve güzel. O açıdan da çok başarılı işlere imza atıyorlar." dedi.

ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Emir Gündal, Antalya Kadın Müzesi'nin 2015'te sanal müze olarak kurulduğunu söyledi.

"Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü"ne değer bulunan 58 yaşındaki Ayşe Taç da küçüklüğünden beri dokumacılıkla uğraştığını ve bunu devam ettireceğini dile getirdi.

Dokumacılığı, bu işi öğrenmek üzere Japonya'dan gelen bazı kişilerle tanıştıktan sonra bırakmama kararı aldığını belirten Taç, "Yurt dışından bu işi öğrenmeye geliyorlarsa, ben bildiğim halde dokumacılığı neden bırakayım diye düşündüm, bırakmadım. Sınavlara girip usta öğreticilik belgesi ve sanatçı belgesi aldım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taç'a ödülü verildi.

Törene, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Jale İnan'ın oğlu Prof. Dr. Hüseyin İnan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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