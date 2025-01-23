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Ayşe Ateş'ten Ümit Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti

Ayşe Ateş'ten Ümit Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ile bir araya gelerek Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına dair geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ile görüşerek, Özdağ'ın tutuklanmasına yönelik geçmiş olsun dileklerini iletti.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Genel Merkez'de Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Genel Merkezimizde Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ile görüşerek Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın tutuklanması konusunda geçmiş olsun dileklerini iletti. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sinan Ateş suikastı soruşturmasında aralarında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Kara:

helal sana koca yürekli kadın dik dur,onurunla yaşa ,vereceğimiz bir can var ,onu da bazen er bazen geç veririz ama onurlu şekilde can vermek gerek

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