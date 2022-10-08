AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI, 'CAHİLLİK YAPTIM' DEDİ

ORDU'nun Ünye ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36), 6 yerinden bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan ve polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), adliyeye sevk edildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36), 6 yerinden bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan ve polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), adliyeye sevk edildi. Türk, ifadesinde "İskele ile eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.

Olay, 3 Ekim sabahı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi'ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Türk, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Naci Türk, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada Canan Türk'ün yakınları da Naci Türk'e tepki gösterdi.

Öte yandan Naci Türk'ün, 11 Nisan'da evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili arandığı belirtildi.

'BİR CAHİLLİK YAPTIM'

Türk, polisteki ifadesinde eşinin çocukları üzerinden almak istediğini belirterek, "Eşimle benimle arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskele ile eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.