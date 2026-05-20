Bursa'da 985 öğrencilik dev melodika korosu rekor denemesi

Bursa'da 8 okuldan 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" ünvanını Türkiye'ye kazandırmak için rekor denemesi gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi" kapsamında Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu, Gülhanım Karasu İlkokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu, Şehit Polis İbrahim Akın Ortaokulu, Setbaşı Ortaokulu, Adnan Menderes Ortaokulu ve NOSAB İlkokulundan 985 öğrenci, Gülhanım Karasu İlkokulunun bahçesinde toplandı.

Yakalarına tek tek numara yazılan 985 öğrenci aynı anda melodika çalıp şarkı söyledi.

Noter huzurunda kamera görüntüsü alınarak yapılan rekor denemesi, okul idaresi tarafından Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine gönderilecek.

"Bu heyecanı hep beraber yaşadık"

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu Müdürü Mehmet Çalık, AA muhabirine, rekorun daha önce 950 öğrenciyle Japonya'ya ait olduğunu söyledi.

Çalık, 8 okuldan 985 öğrencinin katılımıyla bu rekoru Türkiye'ye kazandırmak istediklerini belirterek, "Bizler bundan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Beraber çalışmanın, iç içe olmanın, bir arada aynı melodileri üfleyebilmenin bereketini, güzelliğini bizler bu arada görmüş olduk." dedi.

Mehmet Çalık, noter huzurunda kamera kayıtlarıyla birlikte çalışmanın İngiltere'deki merkeze gönderileceğini belirtti.

Proje koordinatörü Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu müzik öğretmeni Emine İyi de 2011'de Gaziantep'te 691 öğrenciyle "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" rekorunu kırdıklarını anımsattı.

İyi, daha sonra Japonya'ya geçen ünvanı geri almak için projeye başladıklarını ifade ederek, "Dünya rekoru 950 öğrenciyle Japonya'da bulunuyordu. Bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerle gurur duyduğunu belirten İyi, çalışmaların 6-7 ay kadar sürdüğünü anlattı.

İyi, süreç boyunca öğretmen ve öğrencilerle çok emek sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Haftada bir saatlik müzik derslerimizle bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık. Guinness'i temsil eden, öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar Londra'ya gönderilecek. Bu süreç ondan sonra devam edecek. Sertifikamızı Londra'dan teslim alacağız."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden İyi, "Hepimiz çok yorulduk. Bütün anlarımızda, teneffüslerimizde öğretmenlerimizle, çocuklarla çalıştık. Benim ve diğer müzik öğretmenlerimizin temel amacı çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, iyi alışkanlıkları kazandırmak. Bu tür hobileri kazandırmak, sanat faaliyetlerine yönlendirmek. Benim çabam buydu. Diğer taraftan gelen belgenin işin açıkçası bizim için anlamı yok. Ben bu heyecanı burada çocukların gözünde gördüm ve mutluluk bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar da denemenin başarılı olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.