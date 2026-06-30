Haberler

AYM, cinsiyet değişikliğinde mahkeme izni şartının iptali istemini reddetti

AYM, cinsiyet değişikliğinde mahkeme izni şartının iptali istemini reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali istemini reddetti. AYM, düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), yerel bir mahkemenin, cinsiyet değişikliği için mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Yerel mahkemenin itiraz başvurusunda, cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin biyolojik cinsiyet farklılığını hukuken ortadan kaldırdığı, askerlik hizmeti ve bazı çalışma alanlarında cinsiyete göre yapılan düzenlemeleri etkisiz hale getirdiği ileri sürülerek, kuralın anayasaya aykırı olduğu savunuldu. Bu gerekçeyle cinsiyet değişikliği için mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali istendi.

'MAHKEME İZNİYLE SINIRLAMA GETİRİLİYOR'

Başvuruyu inceleyen AYM, özel hayata saygı hakkının, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını da kapsadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, cinsiyet değişikliğinin mahkeme iznine bağlanmasının bu haklara bir sınırlama getirdiğini ancak bunun kanunla düzenlendiğini ve belirli kurallara bağlandığını ifade etti. Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun cinsiyet değişikliği sürecini aşamalı olarak düzenlediği, ilk aşamada kişinin cinsiyet değiştirmeye uygun olup olmadığının mahkeme tarafından değerlendirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu şartın, kişilerin gereksiz tıbbi müdahalelere maruz kalmasını önlemeyi ve kamu düzenini korumayı amaçladığı belirtildi.

'DÜZENLEME ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL'

Yüksek Mahkeme, mahkeme izni şartının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü bir sınırlama olduğu sonucuna vardı. Ayrıca cinsiyet değişikliği talepleriyle ilgili mahkeme kararlarının yargı denetimine açık olduğuna dikkat çekildi. AYM, cinsiyet değişikliği hakkının herkese tanınan sınırsız bir hak olmadığını, kanunda belirtilen şartları taşıyan ve cinsiyet değiştirmenin tıbben gerekli olduğu değerlendirilen kişiler için öngörüldüğünü belirterek, düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında üçüncü duruşma! Kardeşi: Ben de bugün acıyla güleceğim

3. duruşma başladı! Adliye önünde kardeşinden dikkat çeken sözler
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu