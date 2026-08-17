Yeni Parti'den Bakan Memişoğlu'na HPV aşısı tepkisi: Bilimsel kanıt açıktır

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Türkiye'de HPV aşısına gerek olmadığı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Yaman, bilimsel araştırmaların aşının rahim ağzı kanseri riskini büyük oranda azalttığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bilimsel kanıt açıktır, görmezden gelinemez" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun HPV aşısına ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yaman, şunları kaydetti:

"Şimdiki ve önceki Sağlık Bakanlarımızın HPV aşılarının uygulamaya alınacağını bildirmelerine rağmen bir TV programında Sayın Kemal Memişoğlu, ülkemizde HPV oranlarının ve profilin farklı olması nedeniyle bazı bilim adamlarının bu aşıya bizde gerek olmadığını söylediklerini ve konunun halen tartışıldığını belirtmiş. Bilim elbette tartışır ancak kanıtları görmezden gelmez.

17 Haziran 2026'da 'The Lancet'te yayımlanan çalışma açıkça ortaya koyuyor: 'Yüksek HPV aşılama oranı, rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde belirgin bir azalmayla ilişkilidir.' Ayrıca, Avrupa'da farklı ülkelerde yapılan büyük ölçekli çalışmalar ve bunların BMJ, European Journal of Cancer gibi önemli dergilerdeki güncel yayınları, HPV aşısının özellikle erken yaşta uygulandığında rahim ağzı kanseri riskini çok büyük oranda azalttığını ve bazı popülasyonlarda invaziv kanser vakalarının neredeyse hiç görülmediğini göstermektedir. Bilimsel kanıt açıktır. Geciken her gün önlenebilir hastalık ve önlenebilir ölümler için riski artırmaktadır."

Kaynak: ANKA