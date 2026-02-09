Haberler

TBMM'de Öğrencilere İstismar Davasında Tahliye... Aylin Nazlıaka: Tahliye Kararı, Adalet Duygusunu ve Çocukların Güvenliğini Ayaklar Altına Almıştır

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, TBMM’de çocuklara yönelik istismar davasında tutuklu sanıkların tahliyesine sert tepki gösterdi. Nazlıaka, verilen tahliye kararının adalet duygusunu ve çocukların güvenliğini zedelediğini ifade etti.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yine aynı kirli senaryo: Çocuğun rızasını tartışmaya açan, 'Niye hemen şikayet etmedi?' diyerek mağduru sorgulayan, suçu değil, mağdurun sözünü didikleyen o karanlık ve çürümüş zihniyet… Açık ve tartışmasız söylüyoruz: 18 yaşın altındaki hiçbir çocuğun rızası olmaz. Tacizin, istismarın bahanesi olmaz! Şiddetin açıklaması olmaz."

'Deliller toplandı, kaçma şüphesi yok' diyerek verilen tahliye kararı; adalet değildir. Bu karar, faillere verilmiş açık bir cesaret mesajıdır. Bu karar, çocukları koruyamayan bir sistemin itirafıdır. Bu karar, mağduru yalnız bırakan düzenin göstergesidir."

