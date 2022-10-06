Tayland'da kreşi kana bulayıp 35 kişiyi katleden cani, öncesinde eşini ve çocuğunu da öldürmüş

Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişinin öldüğü bildirildi. Olay sonrası intihar eden ve eski polis olduğu öğrenilen saldırganın, canına kıymadan önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü öğrenildi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirdi. Silah ve bıçak kullanılan saldırıda yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Bölgeye ise çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

ÖNCE EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Kreşe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganın eski bir polis olduğu bilgisi edinildi. Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırganın daha sonra kendi eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi. Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırganın daha sonra kendi eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi.