Erzurum'da belgeselleri aratmayan görüntü! Ayıların kavgası kamerada

İlçede yaşayan küçükbaş hayvan üreticisi Murat Altuğ (31), hobi olarak yaptığı dron çekimlerinde belgeselleri aratmayan bir olaya şahit oldu ve bu anları kayıt altına aldı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Altuğ, sürüsünü kontrol etmek için dün sabah saatlerinde Oltu Duralar yol ayrımı Aksu mevkiinde dron uçurdu. İki ayının kavgasına şahit olan Altuğ, vahşi yaşamı an be an kaydetti.

"BELGESEL GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Küçükbaş hayvan üreticisi Murat Atuğ, "Dün sabah sekiz civarlarında sürünün yanında geldim dron uçurdum ve çok şaşırdım ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Erkek ayı dişi ayının yavrusunu öldürmesini gördüm. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda ayı sayısı çok fazla... Doğada yürüyenleri uyarıyorum. Çok dikkat etsinler" dedi.