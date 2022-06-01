Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü - Haberler

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kocatepe köyü yakınlarında arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin, bir ayının saldırısına uğradı. Ayının ağzına elindeki sopayı sokarak kurtulan ve iki bacağından yaralanan Keskin, at sırtında köye götürülerek, hazırda bekletilen ambulansla Tunceli Devlete Hastanesi'ne götürüldü.

Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Bobos Yaylası'na 2 arkadaşıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin'in karşısına ayı çıktı. Keskin, kendisine saldıran ayıya elindeki sopayı vurdu. Keskin, ilk vuruşta kırılan sopanın parçasını ayının ağzına sokarak kurtulmayı başardı. Arkadaşlarının da gelmesiyle ayı kaçarken, iki bacağından yaralanan Keskin için sağlık, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'ne haber verildi. Keskin, arkadaşları tarafından at sırtında köye kadar götürülerek, hazırda bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.