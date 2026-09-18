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Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

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Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
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SİVAS'ın Zara ilçesinde yaylada hayvan otlatan çoban Abdullah Dindar (45), ayı saldırısı sonucu yaralandı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaylada hayvan otlatan çoban Abdullah Dindar (45), ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. Yaylada hayvan otlatan Abdullah Dindar'ın karşısına ayı çıktı. Ayının saldırısına uğrayan Dindar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Dindar'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, daha sonra gelen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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