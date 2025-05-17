Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Yeni Başkanı Oldu

Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Yeni Başkanı Oldu
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) genel kurulunda Ayhan Türkez oy birliği ile başkan seçildi. Cemiyetin önceki başkanı Feridun Fazıl Özsoy onursal başkan oldu. Türkez, başkanlık sürecinde cemiyetin basın özgürlüğü için çalışacağını ifade etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) genel kurulunda, Ayhan Türkez oy birliği ile başkan seçildi.

Bölgedeki gazeteciler cemiyetlerinin çatı kuruluşu olan 46 yıllık DAGC'in olağan genel kurulu, cemiyetin Erzurum'daki merkezinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Talat Uzunyaylalı'nın yaptığı kurulda, önceki döneme ait faaliyet, hesap bilançoları, denetim kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

Dilek ve temennilerin konuşulduğu genel kurulda, Ayhan Türkez oy birliğiyle DAGC'in yeni başkanı oldu.

Cemiyetin önceki başkanı Feridun Fazıl Özsoy ise onursal başkan seçildi.

Ayhan Türkez, destek olanlara teşekkür ederek, "İmkanlarımız, kaynaklarımız ölçüsünde, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti adına yeni bir sayfa açmak, çeşitli sebeplerle aramızdan ayrılan yol arkadaşlarımızla yeniden bu çatı altında buluşmak, cemiyetimizi yalnız bölgesel değil, ülke kaydında da özel yerine kavuşturmak önceliğimizdir. Bu cemiyet fikir ve basın özgürlüğünün adresi olmayı sürdürecektir." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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