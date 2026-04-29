Ayhan Tuncal, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığına, Ayhan Tuncal yeniden seçildi.

Tuncal'ın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçimde 168 oy alan Tuncal, Daire Başkanlığına yeniden seçildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990'da mezun olan Tuncal, Aydın ve Muğla'daki hakim adaylığının ardından sırasıyla Koçarlı, Çaykara Kurtalan, Nazilli ve Antalya hakimliği görevlerinde bulundu. Tuncal, Yargıtay üyeliğine ise 22 Aralık 2011'de seçildi.

Tuncal, 2018'de ilk kez, 2022'de ise ikinci kez Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
