Ayhan Gider'den Muhtarlara Ziyaret

Ayhan Gider'den Muhtarlara Ziyaret
Güncelleme:
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve muhtarlığın önemine vurgu yaptı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesine bağlı köy ve ilçe merkezindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Gelibolu Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Gider, muhtarlığın önemli bir görev olduğunu söyledi.

Muhtarlarla dertleşmeye geldiğini belirten Gider, "Sizin ne derdiniz var onları dinlemeye geldik. Artık ne mutlu ki, büyük problemler yok. 'Bizim köyün yolu yok' diye bir muhabbet duymuyoruz. Yollarımız var ve asfalt." dedi.

Gider, şunları kaydetti:

"Köylerinizde ne problem varsa bugün ben sizleri dinleyeme geldim. Sorunlarınızı söyleyin burada çözülecekleri hemen çözelim. Eleştirilerden korkmayın. Bırakın sizleri de eleştirsinler. Doğru yaptığınız her icraatınızda biz sizin yanınızdayız. Sizler bu memlekete hizmet etmek için buralardasınız. Bizlerin de yapabileceği tek şey sizlerin önünüzü açmak. Şimdi ben sizlerin sorunlarınızı, sorularınızı ve eleştirilerinizi dinlemek istiyorum."

Daha sonra muhtarlar sorun ve taleplerini Gider'e iletti.

Milletvekili Ayhan Gider'in muhtarlarla buluşmasına, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve çok sayıda muhtar katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
