Ayhan Gider'den 10 Kasım Mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gider, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün milletine inanan bir lider, geleceğe akılla, sabırla ve cesaretle yürüyen bir devlet adamı olduğuna işaret eden Ayhan Gider, şunları ifade etti:

"Onun öncülüğünde verilen kurtuluş mücadelesi, imkansızlıklara rağmen umudun, inancın ve milli iradenin zaferidir. Bu topraklarda, özellikle de Çanakkale'de, onun dehası sadece bir savaşın seyrini değil, bir milletin kaderini değiştirmiştir. Çanakkale'de gösterilen dirayet, cumhuriyetin fikri temelini oluşturmuş, o ruh, bugün hala Türkiye'yi ayakta tutan en büyük güç olmuştur. 10 Kasım, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası etrafında bir araya geldiği, saygı ve vefa duygularının tazelendiği özel bir gündür. Atatürk'ün mirası, sadece bir yönetim biçimi değil, milletine güvenmeyi, ülkesine inanmayı ve daima ileriye bakmayı öğreten bir değerler bütünüdür. Bizler, bu mirası korumayı bir görev değil, bir şeref olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk'ün 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeni bir anlam ve ivme kazanmaktadır."