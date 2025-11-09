Haberler

Ayhan Gider'den 10 Kasım Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı ve onun mirasının önemine vurgu yaptı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gider, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün milletine inanan bir lider, geleceğe akılla, sabırla ve cesaretle yürüyen bir devlet adamı olduğuna işaret eden Ayhan Gider, şunları ifade etti:

"Onun öncülüğünde verilen kurtuluş mücadelesi, imkansızlıklara rağmen umudun, inancın ve milli iradenin zaferidir. Bu topraklarda, özellikle de Çanakkale'de, onun dehası sadece bir savaşın seyrini değil, bir milletin kaderini değiştirmiştir. Çanakkale'de gösterilen dirayet, cumhuriyetin fikri temelini oluşturmuş, o ruh, bugün hala Türkiye'yi ayakta tutan en büyük güç olmuştur. 10 Kasım, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası etrafında bir araya geldiği, saygı ve vefa duygularının tazelendiği özel bir gündür. Atatürk'ün mirası, sadece bir yönetim biçimi değil, milletine güvenmeyi, ülkesine inanmayı ve daima ileriye bakmayı öğreten bir değerler bütünüdür. Bizler, bu mirası korumayı bir görev değil, bir şeref olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk'ün 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeni bir anlam ve ivme kazanmaktadır."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.