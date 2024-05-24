Savunması işe yaradı! Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığa tahliye

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada, ara karar verildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Arif Buğra Beşe ve Furkan Anıl Bahar'ın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül'de görülecek.

"KOMİSER GÜLTEKİN'İN İTİRAFI BEYANLARIMIZI DOĞRULUYOR"

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3'üncü duruşmanın 5'inci celsesi Sincan Cezaevi'nde görüldü. Mahkeme Başkanı'nın ara kararı açıklamasından önce söz alan Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser Ufuk Gültekin'in gizli tanık "M7" kod adlı S.S'nin beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini belirterek, "Bu da bizim beyanlarımızı doğruluyor" dedi.

18 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, S.S'nin de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin infaz edilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamına karar verdi. Furkan Anıl Bahar geçtiğimiz günlerde görülen bir diğer duruşmada, "Bugüne kadar şerefimle yaşadım bir cezam bile yoktur. 9 buçuk yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum, maddi durumumdan kaynaklı ek iş yaptım. Ben yasal olmayan bir işe ve kişilerle bir iş yapmadım. Ayhan Bora'yı tanımıyorum nasıl onun üyesi olayım?" ifadelerini kullanmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EYLÜL'DE

Ankara 32. Ağrı Ceza Mahkemesi, müştekiler Vesile Tatar ve Aslıhan Tatar'ın bir sonraki celsede hazır edilmesine, Muhammed Sağ'ın dinlenilmesinden de vazgeçilmesine karar verdi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.