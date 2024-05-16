Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Ankara Emniyeti'nde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili olarak 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltına alındığını açıkladı.

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