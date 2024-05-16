Üye Girişi
Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili olarak 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyeti'nde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili olarak 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Serdar Sertçelik Ankara Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 16 Mayıs dün gece deprem mi oldu? 16 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
Korkutan rapor! Deprem bölgesinde intihar vakalarında artış yaşanıyor, 8 yaşında girişimde bulunanlar var

Korkutan rapor! Deprem bölgesinde intihar vakalarında artış yaşanıyor, 8 yaşında girişimde bulunanlar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title