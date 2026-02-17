Ayhan Bora Kaplan ile 4 Polisin Yargılandığı "Rüşvet" Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 4 polisin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı dava, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle 9 Haziran'a ertelendi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polisin yargılandığı "rüşvet" davasına, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Başkomiser Ercan Karagöz katılırken, dönemin Asayiş Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, polis Serdar Coşkun ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan ve başka bir davada tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan katılmadı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten, sanıkların para hareketlerine ve suça konu eylemlere ilişkin mali yönden cezai sorumluluğun tespitine ilişkin alınması istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini bildirerek, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi.

Sonraki duruşma 9 Haziran'da

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, sonraki duruşmayı 9 Haziran'a bıraktı.

İddianamede, sanıklar Ankara Emniyeti'nde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması isteniyor. Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan da 12 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: ANKA